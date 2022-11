Ferrari : Invest Securities reste à vente, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son opinion 'vente' sur Ferrari avec un objectif de cours relevé de 152 à 163 euros, la publication ayant confirmé que le groupe entre en phase transitoire jusqu'au deuxième trimestre 2023 qui verra les premières livraisons de Purosangue.



'Ainsi le troisième trimestre 2022 affiche-t-il une baisse de la marge brute de -2,5 points, une érosion de la marge d'EBIT (-1,8 point) et une marge d'EBITDA résiliente (-0,4 point), alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse +18,6%', note l'analyste.



'Les vents contraires ne troublent aucunement la direction qui relève marginalement ses guidances 2022', ajoute Invest Securities, prévenant néanmoins que 'le contexte inflation et taux rend la valorisation vulnérable'.



