Ferrari : Invest Securities reste à 'achat', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Ferrari, qui reste dans sa liste favorite IS, et remonte son objectif de cours de 168 à 177 euros, après un deuxième trimestre qui 'a été le plus difficile de l'année, en ligne avec les attentes'.



Le bureau d'études note que les guidances 2020 du constructeur automobile italien sont resserrées, ce qui pousse Invest Securities à ajuster ses estimations qui demeurent volontairement dans le haut de fourchette.



Ses BNA estimés pour 2020/22 sont ainsi corrigés de -5,3%/-1,7%/-1,7%, restant au-dessus du consensus de 8%/17%/13% environ. 'La guidance d'un EBITDA 2022 de 1,8 milliard d'euros reste atteignable', poursuit l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.