Ferrari : Invest Securities reste à 'achat', relève sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Ferrari, titre qui reste dans sa liste favorite IS, avec un potentiel de hausse de 33% par rapport à son objectif de cours relevé de 216 à 222 euros après les résultats du constructeur automobile italien.



'Cette solide publication 2020, en haut de fourchette des guidances est légèrement sous nos attentes. Les guidances 2021 dévoilées confirment un fort rebond tout en restant prudentes et sont en ligne avec notre anticipation d'un CA en rebond de +25%', note l'analyste.



Estimant que 'le scénario 2022 reste atteignable voire dépassable', le bureau d'études ajuste légèrement ses BNA 2020-22. 'Le repli post publication tient au manque de guidance au-delà de 2021 avant un CMD programmé au premier semestre 2022', juge-t-il.



