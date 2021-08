Ferrari : Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 216 à 218 euros sur Ferrari, qui reste dans sa liste 'Favorites IS', au lendemain de résultats trimestriels au-dessus de ses attentes et en avance sur les guidances 2021.



'Cette fois, la guidance de FCF 2021 a été relevé de +100 millions d'euros ce qui suggère que la marge d'EBITDA pourrait effectivement sortir en haut de fourchette, voire au-dessus', souligne l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études laisse ses BNA pour 2021 à 2023 inchangés 'alors que s'ouvre une période intérimaire et assez longue entre l'arrivée du nouveau CEO, Mr Vigna, en septembre, et le CMD qui se tiendra le 16 juin 2022'.



