Ferrari : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que cette publication a été sans surprise sauf sur les marges d'EBITDA et d'EBITA.



' Le rattrapage de la production s'est concrétisé avec un EBITDA T3 au-dessus de notre attente à 330mE vs 305mE att, soit une marge de 37,2% très proche de l'objectif 2022 de 38% ! ' indique le bureau d'analyses.



' Preuve de la confiance au T4, les guidances 2020 sont ajustée en haut des fourchettes avec le mix modèles qui va encore ' booster ' les marges. A MT, la guidance historique d'un EBITDA 2022 de 1,8MdE reste donc atteignable ' rajoute Invest Securities.



L'analyste relève son objectif de cours à 216E (contre 205E) et confirme son opinion à l'achat.



' Ferrari reste dans notre liste favorite IS avec un potentiel de +28% contre +31% précédemment le 30/09 '.



