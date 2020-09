Ferrari : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite à des entretiens d'Invest Securities avec le groupe, il ressort que le 3ème trimestre 2020 devrait, sans surprise, se redresser en ligne avec la guidance 2020 ' resserrée ' délivrée lors de la publication du 1er semestre 2020.



' Le rythme du rattrapage de la production est confirmé et le solide carnet de commandes semble inspirer moins d'inquiétudes qu'au début du T3. La guidance d'un EBITDA 2022 de 1,8MdE reste donc atteignable alors que nous avons le sentiment que les guidances 2020 seront confirmée lors de cette publication T3 ' indique Invest Securities.



L'analyste monte son objectif de cours à 205E (contre 177E) et confirme son opinion à l'achat.



' Ferrari reste dans notre liste favorite IS avec un potentiel amélioré de +31% vs +13% préc, post publication S1 le 4/08/2020 '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.