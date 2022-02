Ferrari : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que cette solide publication 2021 est en haut de la fourchette des guidances et en ligne avec ses estimations sauf le FCF, largement dépassé.



' Les guidances 2022 dévoilées confirment que le groupe pourrait soutenir un taux de croissance supérieur à +10%/an à moyen terme. Le scénario 2022 d'EBITDA/CA de 35% nous semble prudent à ce stade restant en deçà de l'objectif MT de 38%, selon nous atteignable en 2023 ' indique Invest Securities.



' Nos BNA 2021/23e sont très légèrement ajustés ainsi que notre objectif de cours revu à 215E contre 216E. En attendant le CMD de juin 2022 à Maranello, le contexte taux d'intérêts nous a déjà incité à adopter une opinion prudente sur cette valeur unique ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur.



