Ferrari : Invest Securities rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Ferrari à ce stade, compte tenu du potentiel négatif par rapport à son objectif de cours rehaussé de 147 à 188 euros avec la détente sur les taux.



Au-delà des résultats publiés au deuxième trimestre qui ont été en ligne les attentes du bureau d'études, ce dernier note qu'il 'se confirme que la marge d'EBIT connaît un léger creux sur ce trimestre après la fin des livraisons des Monza SP1/SP2 très rémunératrices'.



'Ce n'est pas la croissance volume ou le mix qui compenseront au second semestre, le groupe guidant ainsi sur une marge d'EBIT 2022 de 23%-24% avec une croissance du CA qui va atterrir à moyen terme vers +9% par an, selon les guidances 2022/26', ajoute-t-il.



