Ferrari : Invest Securities n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur Ferrari de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours remonté de 198 à 216 euros, expliquant que 'le cours a franchi récemment le seuil des 200 euros qui limite le potentiel à court terme'.



'Le groupe a publié un solide troisième trimestre au-dessus des attentes sur l'EBITDA, l'EBIT et surtout le FCF qui bat tous ses records historiques depuis 2015', reconnait toutefois l'analyste, pour qui la dynamique devrait se prolonger au quatrième trimestre.



'L'annonce d'un nouveau lancement modèle 'ICONA F251' d'ici quelques jours devrait soutenir les guidances 2022 et à long terme qui restent en suspens avant la publication 2021 et le CMD très attendu de juin 2022', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.