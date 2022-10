Ferrari : Invest Securities dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur Ferrari de 'neutre' à 'vente', compte tenu du potentiel négatif qui s'est creusé à court terme, avec un objectif de cours abaissé de 21% à 152 euros en raison de l'évolution récente des taux et avant la publication trimestrielle.



Le bureau d'études estime que pour cette publication, prévue le 3 novembre, le troisième trimestre du constructeur automobile italien 's'annonce 'le plus faible' de l'année 2022' et devrait être marqué par une érosion de la marge brute ainsi que de la marge EBIT/CA.



'Nos BNA 2022/24 sont inchangés, le second semestre devant être 'en manque' d'avances clients et de levier sur le mix du fait de la fin des livraisons des Monza SP1/2, en attendant les nouveaux modèles en 2023 notamment 'Purosangue',' ajoute l'analyste.



