Ferrari : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le groupe de Maranello devrait publier le 3 novembre prochain un solide 3ème trimestre après un 2ème trimestre qui fut l'occasion de relever sa guidance de FCF.



' Trois éléments devraient jouer favorablement dans la foulée de ce second trimestre : (i) volume et mix en croissance même si celle-ci est moindre (ii) accélération des avances sur commandes qui explique l'optimisme du groupe sur son FCF et (iii) une insensibilité confirmée aux pénuries de semi-conducteurs ' indique Invest Securities.



' Sur des estimations maintenues inchangées, notre OC baisse du fait de la hausse des taux d'actualisation à 196E vs 218E '.



Invest Securities confirme son opinion Achat mais Ferrari sort de sa liste Favorites IS après une performance absolue de +92% soit +45pts en relatif.



