Ferrari : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Après ce CMD, L'analyste relève plus d'annonces favorables que d'incertitudes.



' Notre seul reproche concerne des points de détail sur le cycle des capex dans les technologies électriques et sur leur répartition entre Capex internes et partenariats. Nos BNA 2022/24e sont relevés légèrement au regard du nouvel objectif 2026 de marge d'EBITDA de 38% à 40% ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses révise son objectif de cours, à cause de la remontée des taux, à 147E (contre 189E) et confirme son opinion neutre sur la valeur.



' La réévaluation des perspectives n'est pas d'une amplitude suffisante au regard de la hausse des taux d'intérêts. Ainsi, dans le contexte boursier actuel, la valorisation risque de rester pénalisée par la remontée des taux et ceci n'est pas de la faute de Ferrari ! ' rajoute Invest Securities.



