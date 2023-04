Ferrari : Goldman Sachs n'est plus à la vente

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Ferrari de 'vendre' à 'neutre' tout en rehaussant son objectif de cours de 181 à 260 euros.



Dans une note sectorielle, l'analyste fait remarquer que le constructeur italien de voitures de sport a bénéficié d'une bonne résistance de son carnet de commandes ces dernières années, avant un exercice 2024 qui devrait profiter des lancements de la Daytona SP3 et de la Ferrari Purosangue.



Le groupe de Maranello, qui doit encore dévoiler de nouveaux modèles cette année, présente par ailleurs, d'après lui, un risque limité d'exposition à la détérioration du moral du consommateur ou de la remontée des taux d'intérêt.



Selon l'intermédiaire, la clientèle de Ferrari devrait en effet bien résister à un éventuel ralentissement de l'activité économique.



