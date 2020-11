Ferrari : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé mercredi son objectif de cours sur Ferrari, qu'il fait passer de 198 à 240 dollars, suite aux résultats trimestriels meilleurs que prévu dévoilés hier par le constructeur de voitures de sport.



L'intermédiaire financier - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - évoque un creuset favorable mêlant remontée de la demande, rattrapage de la production et progression des marges bénéficiaires.



'Nous pensons que la combinaison unique de Ferrari, qui conjugue croissance, visibilité et qualités défensives mérite que l'action se traite sur la base d'une prime par rapport aux autres acteurs de luxe lors de l'année à venir', souligne-t-il.



Le titre Ferrari coté à la Bourse de New York s'inscrivait en hausse de 3% après ces commentaires encourageants.



A Paris, les analystes d'Invest Securities ont relevé ce matin leur objectif de cours sur l'action cotée à Milan à 216 euros contre 205 euros précédemment, tout en confirmant leur opinion à l'achat.



