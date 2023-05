Ferrari : Barclays initie la couverture à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Barclays a initié mardi la couverture du titre Ferrari avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours établi à 250 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste explique voir dans le constructeur automobile italien un 'groupe de luxe' qui s'est spécialisé dans la fabrication de voitures.



L'intermédiaire reconnaît que l'année 2023 s'annonce décisive pour le mix/prix du groupe de Maranello, mais précise qu'il affiche pour ce qui le concerne des prévisions de résultats à horizon 2025 en ligne avec le consensus.



Barclays se dit positif concernant le processus d'électrification du fabricant de voitures de sport, ainsi que sur la visibilité de ses résultats, mais préfère attendre un meilleur point d'entrée sur la valeur, alors que celle-ci évolue actuellement à des niveaux proches de ses records.



