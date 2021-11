Ferragamo : Stifel ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 19 à 19,5 euros sur Salvatore Ferragamo, sur la base d'estimations plus fortes pour les exercices 2021-22 après des résultats de troisième trimestre en ligne avec ses attentes.



Dans le résumé de sa note, le broker souligne que des commentaires du groupe de luxe italien sur l'activité actuelle 'ont confirmé les tendances du secteur d'une accélération séquentielle de la croissance en octobre'.



'Les mesures d'économies de coûts structurelles, combinées à des hausses de prix sélectives, devraient laisser de la marge pour des relèvements d'estimations de résultats par le consensus', ajoute Stifel.



