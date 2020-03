Ferragamo : Oddo révise ses prévisions sur le 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a fait un point sur la conjoncture de court terme alors que l'ensemble du secteur fait face au choc du coronavirus



Ferragamo a indiqué qu'en l'état actuel, ses ventes du 1er trimestre pourraient reculer de -25% à -33% et ce malgré un mois de janvier qui avait été plutôt encourageant indique Oddo. ' Nous tablions dans notre modèle sectoriel sur des reculs de plus de -10% sur le 1er trimestre '.



' Trois éléments à mettre en avant : a) la croissance de Ferragamo sous-performe nettement celle des ténors du soft luxury depuis plusieurs de trimestres (T4 2019 : croissance organique Ferragamo flat y/y contre des performances à deux chiffres chez LVMH Mode & Maroquinerie, Hermès er Kering) b) Ferragamo est plus exposé que la moyenne au contexte italien (arrêt brutal des ventes dans le pays) et enfin c) la société a une exposition significative au travel retail directement impacté par la chute du trafic en aéroports (150 points de vente sur les 650+ que compte le groupe sont liés au travel retail) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses parle désormais de ventes au 1er trimestre qui pourraient baisser de 20% environ (impact Chine plus fort car impact février mars versus janvier revu à la hausse, baisse plus violente hors Chine sur février et mars).



' La situation dévoilée par Ferragamo hier incite à penser qu'une plus grande capitulation sur le secteur reste possible ' rajoute Oddo.



