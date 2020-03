Ferragamo : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme sa recommandation à ' Sous-performance ' sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 11 E (au lieu de 15 E).



' Malgré les résultats 2019 globalement conforme à nos prévisions, nous avons réduit nos ventes organiques et nos prévisions de bénéfices de 13% et 64% sur l'année 2020, respectivement, principalement en raison des perturbations du COVID-19 ' indique Crédit Suisse.



Le bureau d'analyses adopte une attitude prudente sur la reprise de la demande et réduit de 3% ses prévisions de ventes et de 7% sa prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2021.



La direction attend un Baisse de 25 à 33% des ventes au 1er trimestre. ' Cela devrait donner un signal négatif au secteur du luxe où certaines prévisions de ventes du secteur les plus pessimistes portent sur une baisse de -20% '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer