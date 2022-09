FedEx : Wells Fargo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a renouvelé vendredi son conseil 'surpondérer' sur FedEx, tout en réduisant son objectif de cours sur le titre à 199 dollars suite à l'avertissement lancé hier soir par le géant de la messagerie express.



'Nous nous attendions à un trimestre compliqué, mais ses résultats préliminaires ressortent bien en-dessous de nos estimations et en-deçà des prévisions les plus pessimistes du marché', soulignent les analystes de la banque californienne.



Si Wells Fargo reconnaît que la communauté financière ne va pas manquer de faire le rapprochement des difficultés du groupe avec la conjoncture économique, l'établissement note que son équipe de direction va devoir s'atteler à la tâche difficile de regagner la confiance du marché.



Sachant que le trimestre écoulé était le premier à faire suite aux mesures de croissance stratégiques présentées par le nouveau directeur général, Raj Subramaniam, lors de la conférence d'analystes du mois de juin, ce faux pas peine à inspirer la confiance, note Wells Fargo dans sa note.



La banque américaine estime néanmoins qu'une fois que les coûts du transporteur se seront ajustés à l'évolution de ses revenus, le bénéfice par action (BPA) pourrait connaître un point d'inflexion et faire apparaître la valorisation attrayante du groupe en Bourse.



