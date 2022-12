FedEx : Jefferies ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur FedEx avec un objectif de cours ajusté de 170 à 175 dollars, après la publication trimestrielle du logisticien qui conforte le broker dans sa position de 'rester sur la touche' dans le dossier.



'Nous pensons que le groupe prend les mesures décisives pour réduire les coûts afin d'atteindre les objectifs de l'exercice 2024-25, malgré des facteurs macroéconomiques qui provoqueront probablement un parcours cahoteux', estime-t-il.



Selon Jefferies, qui pointe une délimitation obscure entre ce qui relèvera de la macro et ce qui sera structurel, il faut s'attendre à une volatilité trimestrielle, car 'il faut du temps pour faire tourner un navire'.



