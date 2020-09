FedEx : Deutsche Bank relève son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé sa recommandation passant à l'achat sur le titre en perspective de la prochaine publication de résultats du spécialiste de la livraison.



Deutsche Bank a relevé ce matin sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 243 à 318 dollars, représentant un potentiel d'appréciation de 30% par rapport aux niveaux actuels.



L'intermédiaire considère en effet que les résultats de deuxième trimestre du groupe, au titre des trois mois clos fin novembre, pourraient constituer un catalyseur 'significatif' pour le titre, notamment en raison d'un solide 'pricing power' (maîtrise des prix) qu'il juge sous-évalué par le marché.



