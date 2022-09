FedEx : Credit Suisse réduit sa cible après l'avertissement

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a indiqué vendredi qu'il renouvelait 'prudemment' son opinion 'surperformance' sur FedEx, tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 314 à 246 dollars suite au sévère avertissement sur résultats lancé par le groupe dans la soirée d'hier.



A en croire l'analyste, les investisseurs vont devoir faire un choix épineux concernant le géant de la messagerie, à savoir déterminer si ses difficultés sont d'ordre cyclique ou de nature plus structurelle.



D'un côté, fait remarquer Credit Suisse, son directeur général a déclaré sur la chaîne d'informations financières CNBC qu'il s'attendait désormais à une 'récession mondiale' au vu de la faiblesse de l'activité en Asie, des difficultés rencontrées en Europe et de la morosité du commerce en ligne.



'FedEx a reconnu qu'il avait été pris de court par la rapidité et l'ampleur du déclin des volumes d'activité, ce qui ne lui a pas permis d'ajuster suffisamment vite ses coûts afin de préserver ses résultats', ajoute-t-il.



Elément plus encourageant, souligne néanmoins le professionnel, Raj Subramaniam a assuré qu'il restait confiant dans la réalisation des objectifs financiers de long terme qui avaient été dévoilés au mois de juin.



'A l'inverse, nous avons dénoté un niveau important de scepticisme chez les investisseurs concernant la capacité de l'équipe de direction à atteindre les objectifs à long terme', s'inquiète le courtier.



'Au vu de la déception de la veille, un tel scepticisme semble de plus en plus justifié', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.