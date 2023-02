FedEx : BofA passe à l'achat, objectif relevé

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé jeudi avoir relevé sa recommandation sur FedEx de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 204 à 233 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire justifie sa décision par l'annonce, hier, d'un projet de suppressions de postes devant toucher 10% des cadres dirigeants du transporteur américain.



Selon les calculs de l'analyste, ce plan pourrait permettre à la société de messagerie, qui avait déjà supprimé 12.000 emplois depuis le mois de juin, d'économiser près de 60 millions d'euros sur une base annualisée.



D'après BofA, ces initiatives viennent renforcer la crédibilité des objectifs de réductions de coûts formulés par l'entreprise, à commencer par sa prévision de sept milliards de dollars d'économies à horizon 2027.



'Nous sommes plus confiants quant aux perspectives de FedEx maintenant que le groupe a réduit ses capacités excédentaires et pris des mesures en vue d'améliorer sa productivité', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.