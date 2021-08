FedEx : BofA abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - BofA réitère mardi sa recommandation d'achat sur FedEx, tout en ramenant son objectif de cours sur le titre de 372 à 340 dollars.



Un ajustement que la banque privée américaine explique par des facteurs techniques tels que les effets saisonniers, l'impact des régimes d'intéressement et les tensions au niveau des coûts de la main d'oeuvre.



En termes de valorisation, l'action FedEx se traite toutefois sur la base d'un PER de l'ordre de 12,5x, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette historique allant de 12,5x à 18,5x, fait-il valoir.



Pour BofA, cette caractéristique montre que le marché a déjà bien intégré le scénario de 'vents contraires' susceptibles de venir affecter les résultats.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.