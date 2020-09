FCA : Virage 'audacieux' chez Masterati, dit Oddo

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe FCA, appréciant 'un virage stratégique audacieux chez Maserati', avec un retour 'osé' dans le segment des sportives de luxe.



'Maserati annonce également que tous ses prochains modèles seront déclinés en toutélectrique, avec les premiers modèles attendus d'ici 2022 sur des niveaux de performance semblables aux version thermiques selon le groupe (système 800v). Le groupe s'appuiera notamment sur une technologie d'onduleur en carbure de silicium développée en interne qui devrait permettre d'augmenter l'autonomie des véhicules de 5 à 10% (sans pour autant communiquer d'objectif d'autonomie, certaines sources de presse suggèrent 320 km), affirmant être le premier constructeur à proposer cette technologie', relève le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 10 euros.



