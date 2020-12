FCA : Stifel passe à l'achat et double son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Stifel rehausse son opinion sur le titre FCA, passant de 'conserver' à 'achat' et double dans le même temps son objectif de cours, passant de 8,2 à 16,7 euros.



L'analyste estime que FCA 's'est avéré un meilleur investissement que prévu depuis la signature du protocole d'entente (MoU)'. En effet, malgré la réduction du dividende, FCA n'a pas perdu sa position dans la négociation. De plus, la gestion du FCF aux 2e et 3e trimestre s'est montrée rassurante.



Ainsi, le premier semestre 2021 devrait être favorable au futur Stellantis qui pourrait alors générer plus de 6 milliards d'euros par an de FCF, estime Stifel.





