FCA : Mainfirst recommande de conserver ses positions

(CercleFinance.com) - En lançant sa nouvelle supercar, la MC20, dans sa version coupé, Maserati cherche à cibler une clientèle moderne, plus jeune, férue de technologie et axée sur le développement durable - prenant ainsi le contrepied des acheteurs classiques d'automobiles de luxe. A terme, la marque compte progressivement électrifier sa gamme et multiplier les sorties de nouveaux véhicules jusqu'à couvrir 90 % du spectre du luxe.



Ce nouveau plan à 5 ans devrait voir une expansion de 2,5 fois les dépenses annuelles (750 millions d'euros) pour aider la marque à dépasser 7,5 milliards d'euros de revenus en 2025 (contre