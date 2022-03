Experian : Liberum entame une couverture à achat

(CercleFinance.com) - Liberum entame une couverture d'Experian avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 3700 pence, voyant dans le groupe irlandais de services d'information 'une entreprise de grande qualité avec un potentiel de croissance organique important'.



Le broker prévoit ainsi une croissance annuelle moyenne du BPA de 15% jusqu'en 2025, dont 12% entre 2023 et 2025, qui sera complété par de solides flux de trésorerie et des fusions-acquisitions autofinancées ou des rachats d'actions.



'Après avoir sous-performé le marché au cours des derniers mois, en raison de la hausse des anticipations de taux et de la rotation, nous pensons que le titre se situe maintenant à un bon point d'entrée', ajoute Liberum.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.

