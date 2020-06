Etsy : Jefferies reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies confirme ce lundi sa recommandation 'Achat' sur le titre Etsy, laquelle avait été revue à la hausse en milieu de semaine dernière.



Après un échange avec le management, le broker retient en effet que 'les ventes sur Etsy restent élevées', même si 'les ventes de masques pourraient décliner'. 'Les annonces hors site sont un service précieux pour les vendeurs, étant donné qu'Etsy assume le risque de conversion et possède l'expertise pour exécuter une campagne sur plusieurs canaux ; de plus, il n'y a pas d'alternative viable à Etsy pour de nombreux vendeurs et les boutiques Facebook peuvent compléter les ventes de certains vendeurs Etsy.'



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 110 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer