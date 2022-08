Estée Lauder : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Estée Lauder, avec un objectif de cours relevé de 297 à 324 dollars, au lendemain de la présentation par le groupe de cosmétiques de prévisions sous les attentes, en marge d'une publication trimestrielle mitigée.



'La Chine et la reprise des soins de la peau sont essentielles à la fois à la croissance et aux marges', prévient le broker dans le résumé de sa note, ajoutant que 'les mesures de réduction des coûts progressent également'.



'Estée Lauder est réputé conservateur dans ses objectifs et une surperformance précoce pourrait soutenir des révisions à la hausse à partir du premier trimestre, surtout si la Chine et la distribution en espaces de voyages se remettent des confinements', juge-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.