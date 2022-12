Estée Lauder : Jefferies hausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat et relève son objectif de cours de 230 à 270$ sur le titre Estée Lauder. ' Nos estimations augmentent pour refléter la visibilité accrue en Chine et au Royaume-Uni ', explique l'analyste.



Jefferies reste positif quand à l'acquisition de Tom Ford. ' Nous ne voyons que peu ou pas de risque étant donné qu'Estée Lauder travaille avec Tom Fort Beauty depuis 2006. '



Le plus grand avantage de cette opportunité pour Jefferies reste ' l'expansion du secteur de la beauté, à la fois en ligne et dans d'autres catégories ainsi que les redevances de la mode et des lunettes '.



Et d'estimer : ' Estée Lauder enregistrera 70 millions de dollars supplémentaires en revenu d'exploitation '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.