EssilorLuxottica : Stifel réitère sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 205E sur le titre EssilorLuxxotica.



'Dans cet environnement difficile, nous continuons à considérer EssilorLuxotticacomme un havre de paix relativement sûr, grâce à son matériel de prescription solide (75% des ventes) et à ses moteurs d'auto-assistance tels que la chaîne d'approvisionnement et l'intégration de GrandVision', souligne Stifel



Depuis la dernière journée analyste organisée il y a trois ans, Stifel note que la gouvernance de l'entreprise s'est améliorée et l'acquisition de GrandVision, annoncée au cours de l'été 2019, a été finalisée.



Néanmoins, 'la direction d'EssilorLuxottica n'a toujours pas fourni de feuille de route claire', estime Stifel qui doute que la direction quantifie précisément toutes les synergies en cours et potentielles 'dans une année où les incertitudes macro et géopolitiques sont fortes'.



Mais l'analyste espère 'une plus grande granularité dans la compréhension des principaux défis et opportunités de l'entreprise'.



