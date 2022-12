Ericsson : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 69 Sek après la signature d'un accord mondial de licence de brevet avec Apple.



' La société Ericsson a annoncé dans un communiqué qu'elle a conclu un accord mondial pluriannuel de licence de brevet avec Apple pour les technologies essentielles brevetées de la norme cellulaire et certains autres droits de brevet ' souligne UBS.



' En incluant les effets de l'accord couvrant les ventes à partir du 15 janvier 2022, et en incluant les activités DPI en cours avec tous les autres titulaires de licences, Ericsson estime que les revenus des licences DPI du quatrième trimestre 2022 seront de 5,5 à 6,0 milliards de couronnes suédoises ' a indiqué le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

