Ericsson : UBS n'est plus à la vente

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mercredi avoir relevé son opinion sur le titre Ericsson, passant de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours toutefois abaissé de 96 à 84 couronnes suédoises.



Dans une note de recherche, le courtier souligne que la capitalisation boursière du groupe a fondu de 14 milliards de dollars depuis la révélation, le 15 février dernier, de graves faits de corruption en Irak.



UBS fait néanmoins remarquer, à titre de comparaison, que l'amende qu'avait dû verser l'équipementier de réseaux au Département américain de la Justice (DoJ) en 2019 s'était élevée à un milliard de dollars.



Pour ce qui concerne les faits remontant à la période allant de 2015 à 2022, Ericsson ne risque pas plus de cinq milliards de dollars de pénalités de la part du DoJ, fait-il valoir.



Le broker estime toutefois qu'il va falloir du temps à Ericsson pour regagner la confiance du marché, d'où sa recommandation 'neutre' sur la valeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.