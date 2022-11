Ericsson : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 69 couronnes suédoises (contre 78 couronnes suédoises). L'analyste estime que ' plusieurs inconnues subsistent '.



' Les marges continuent d'être affectées par les augmentations de coûts. Malgré une certaine action sur les prix, nous pensons qu'il faudra du temps pour que les marges inversent sensiblement leur tendance ' indique UBS.



Rappelons que Ericsson a publié fin octobre un bénéfice opérationnel en baisse de 19% au titre du troisième trimestre en raison principalement d'une hausse de ses coûts d'approvisionnement dans un contexte qualifié d''inflationniste'.



La marge brute s'est tassée à 41,4%, contre 44% un an plus tôt, tandis que la marge opérationnelle (Ebita) a reculé à 11,2%, à comparer avec 16,5%.



