Ericsson : Résultats positifs, Oddo relève sa cible

(CercleFinance.com) - Alors qu'Ericsson a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, Oddo relève ses prévisions de 5,8% pour 2020 et de 9,6% pour 2021.

Par conséquent, l'analyste relève aussi son objectif de cours sur le titre, de 95 à 105 SEK, mais réitère son opinion ' neutre ', estimant que la ' trajectoire d'amélioration régulière des marges semble aujourd'hui bien flaggée '.



Alors que les guidances 2020 et 2022 sont inchangées, les résultats du 3e trimestre renforcent la capacité du groupe à les atteindre. Ainsi, ' les objectifs 2022 semblent à portée de main et pourraient sembler prudents à un certain stade ', poursuit le broker, envisageant qu'Ericsson relèvera à terme ses objectifs.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.