Ericsson : Perspectives favorables selon le Crédit Suisse

(CercleFinance.com) - L'achat de Cradlepoint (une société états-unienne spécialiste des connexions Wireless Edge WAN 4G et 5G pour l'entreprise) par Ericsson pour 1,1 milliard de dollars est ' une affaire stratégiquement solide ', annonce le Crédit Suisse.



Les perspectives sont favorables selon le broker helvète qui fixe son objectif de cours à 110 Skr et qui confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



Par ailleurs, Ericsson estime que le marché du WAN sans fil pour les entreprises devrait atteindre les 4 milliards de dollars à l'horizon 2024, contre 1,5 milliard de dollars en 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.