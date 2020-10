Ericsson : Oddo reste neutre et réduit sa cible

(CercleFinance.com) - A quelques jours de la publication des résultats trimestriels d'Ericsson, Oddo maintient son opinion neutre sur le titre et revoit à la baisse son objectif de cours, à 95 SEK contre 100 SEK auparavant.



Si les résultats du groupe devraient être conformes aux attentes, voire légèrement supérieurs au consensus (un CA de 230/240 milliards de SEK pour un consensus à 229,8 et une marge opérationnelle supérieure à 10% pour un consensus à 10,8), Oddo réduit ses prévisions de 8 à 10% pour 2020/2021.

L'analyste évoque la mise à jour du taux de change $/SEK mais aussi la récente acquisition de Cradlepoint qui aura un effet dilutif sur la marge. ' L'effet positif de cette opération ne se fera sentir qu'à partir du moment où les synergies de l'intégration auront été dégagées', affirme Oddo.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.