Ericsson : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Ericsson avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 couronnes suédoises au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, l'amenant à relever ses prévisions pour 2021-23.



'Après révision, le titre se paye à 7,5 fois l'EBITDA 12 mois prospectifs contre Nokia à 6,8 fois. Cet écart nous semble faible car Ericsson a un meilleur historique de gain de parts de marché et d'exécution que Nokia', juge l'analyste.



Oddo considère qu'Ericsson constitue aujourd'hui, 'par rapport à Nokia, l'histoire la plus simple pour jouer la 5G', qu'il est désormais dé-risqué du sujet chinois et qu'il bénéficie d'une forte croissance aux Etats-Unis.



