Ericsson : Oddo BHF réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Ericsson avec un objectif de cours ajusté de 50 à 45 couronnes suédoises, après une publication trimestrielle qui a déçu sur les perspectives du groupe et un avertissement de son pair Nokia, vendredi dernier.



'Ce secteur a été historiquement mal valorisé, selon nous, en raison de l'incapacité des grands équipementiers à transformer de manière constante les vagues de croissance 3G et 4G et maintenant 5G en marges et en génération de cash', note l'analyste.



'Nous préférons rester à l'écart du secteur des équipementiers télécoms compte tenu du contexte actuel même si la valorisation est extrêmement faible pour les deux acteurs', juge Oddo BHF, pour qui le secteur pourrait rester mal valorisé.



