Ericsson : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Ericsson et abaisse son objectif de cours de 55 à 50 couronnes suédoises, dans le sillage d'un abaissement de ses prévisions de BPA de 8% en moyenne sur 2023/24, se disant 'clairement en dessous de l'objectif 2024'.



'Alors que nous pensions (comme le consensus) que le premier trimestre pouvait être le point bas, le deuxième trimestre 2023 sera plus compliqué que prévu tant sur le plan de la croissance que de la profitabilité', estime l'analyste au lendemain des trimestriels.



Selon lui, une valorisation de l'équipementier télécoms suédois en ligne avec son historique à sept fois l'EBITDA 2023, 'n'est pas suffisamment attractive pour prendre un pari sur l'atteinte du point bas dès maintenant'.



