Ericsson : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite à la publication des résultats 4ème trimestre 2022 d'Ericsson vendredi dernier, Oddo abaisse ses BPA sur 2023/24 de 5%, ainsi que son objectif de cours à 55 SEK (contre 60 SEK).



L'analyste estime que le 1er semestre 2023 sera complexe pour Ericsson, tant sur la croissance que sur la profitabilité.



' Les marges vont être sous pression en raison 1/ de la dégradation du mix avec une baisse des investissements dans les pays matures (notamment Etats-Unis) et une accélération en Inde (contrat avec Reliance) ; 2/le ralentissement de l'activité Entreprise et l'intégration de Vonage dont les synergies restent à réaliser et 3/ l'inflation sur les coûts de production ' indique Oddo.



L'analyste maintient son opinion sous-performance, sur le titre malgré une valorisation faible à 4x EBITDA 2023e et la possibilité que le 1er semestre soit le point bas de cette phase de correction.



Pour 2024, le groupe a réitérée qu'il visait toujours une marge d'EBITA en bas de fourchette de 15/18%.



' Nous visons un CA 2023 en croissance annuelle de seulement 1% avec une MOP de 10.3%. Pour 2024, nous tablons sur un CA en croissance de 4% avec une amélioration de la MOP à 13.2% et une marge d'EBITA à 13.8%, assez loin du bas de la fourchette de 15/18% toujours visé en 2024 ' rajoute le bureau d'analyses.



' Cet objectif devrait être soutenu par un nouveau plan de réduction des coûts de 9 MdSEK d'ici 2023 ' indique Oddo.



