Ericsson : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ericssonavec un objectif de cours réduit de 135 à 105 SEK.



Le groupe suédois a été informé hier que le ministère de la justice états-unien (DOJ) considérait 'insuffisante' l'enquête interne conduite par Ericsson sur ses agissements en Irak entre 2011 et 2019. Le DOJ reproche aussi à Ericsson une absence de communication.



Dans ces circonstances, Ericsson s'expose à des pénalités susceptibles d'ébranler sa stabilité financière. Le DOJ a aussi le pouvoir de restreindre ou interdire l'accès au marché américain qui est clé pour Ericsson (part de marché supérieure à 50%), même si Oddo estime cette hypothèse 'peu probable'.



Le broker note de plus que d'autres pays ou législations pourraient engager des poursuites contre Ericsson... L'ensemble de ses éléments pèsent sur la visibilité à court terme.



'L'absence d'indication et les craintes sur la réputation d'Ericsson et donc sur ses perspectives futures n'aident pas à calmer les craintes', conclut Oddo.



