Ericsson : Liberum reste à 'achat', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ericsson et remonte son objectif de cours de 101 à 115 couronnes suédoises, dans le sillage de prévisions rehaussées sur la base de perspectives plus fortes dans les réseaux.



Le broker s'attend en effet à ce que l'équipementier télécoms scandinave observe une croissance vigoureuse et des améliorations de marge brute dans son activité réseaux sur le second semestre 2020 et en 2021.



Il cite comme moteurs clés 'des déploiements grandissants et des marges brutes en progression en Chine, des déploiements plus forts aux Etats-Unis en particulier chez T-Mobile, et quelques gains de parts de marché supplémentaires en Europe'.



