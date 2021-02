Ericsson : Liberum reste à 'achat', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ericsson avec un objectif de cours ajusté de 115 à 120 couronnes suédoises, dans le sillage d'un rehaussement de ses prévisions pour l'équipementier télécoms après la publication de ses résultats annuels.



Le broker souligne les performances du dernier trimestre dans les réseaux, qui 'reflètent la forte concentration d'Ericsson sur la R&D au cours des trois dernières années, ainsi que la position affaiblie de ses deux principaux concurrents, Nokia et Huawei'.



Selon Liberum, l'impact positif des gains de parts de marché devrait se poursuivre en 2021, s'ajoutant à un marché sous-jacent vigoureux mené par la 5G, et les marges devraient rester fortes cette année, malgré les vents contraires liés aux revenus de propriété intellectuelle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.