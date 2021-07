Ericsson : Liberum réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation 'achat' sur Ericsson, mais réduit son objectif de cours de 140 à 120 couronnes suédoises, dans le sillage de ses prévisions pour l'équipementier télécoms scandinave après ses résultats de deuxième trimestre.



Le broker devient de plus en plus prudent sur ses perspectives, estimant qu'il 'semble probable que le groupe perdra des parts de marché importantes dans les réseaux et les services numériques en Chine'.



'Si cela devrait être partiellement compensé par la vigueur ailleurs, la faiblesse en Chine ajoute de l'incertitude aux perspectives à moyen terme dans les réseaux et au redressement de la rentabilité dans les services numériques', juge Liberum.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.