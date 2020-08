Ericsson : Credit Suisse reste à 'Surperformance'

(CercleFinance.com) - L'analyste Credit Suisse confirme ce mercredi sa recommandation 'Surperformance' sur le titre Ericsson, appréciant un 'message de confiance'.



'Hier, le CFO d'Ericsson a organisé une conférence téléphonique avec les analystes. Les messages clés étaient: l'élan pour se poursuivre aux États-Unis et en Chine au 2e semestre ; la 5G en Chine en voie d'être rentable dans le semestre à venir, bien qu'elle soit encore dilutive pour le groupe ; des progrès solides dans les accords en matière de 5G', apprécie le broker.



Credit Suisse confirme ainsi son objectif de cours 110 couronnes suédoises.



