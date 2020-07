Ericsson : Credit Suisse remonte sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Credit Suisse annonce ce lundi revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Ericsson, tout en réaffirmant son opinion 'Surperformance' sur celui-ci.



La cible du broker passe ainsi de 98 à 110 couronnes suédoises.



'Nous pensons toujours qu'Ericsson est bien positionnée pour profiter de poches de croissance dans la 5G, un besoin continu de mise à jour de la 4G et un bon momentum concernant la signature de contrats dans la 5G', explique le broker.



