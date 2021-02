Ericsson : Credit Suisse relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ericsson et relève légèrement son objectif de cours, passant de 120 à 125 Skr.



Le broker modélise une croissance des ventes de 7% en 2021, 5% en 2022 puis 3% en 2023. 'Cependant, en raison des effets de change négatifs, cela se traduira par une croissance des ventes de 2% à 237,6 milliards de SKr en 2021', nuance Credit Suisse.



Selon l'analyse, la croissance sera tirée par la vigueur du marché états-unien, par le prochain déploiement de la 5G en Chine ou encore par la reprise du marché 5G au Japon.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.