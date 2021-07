Ericsson : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ericsson mais abaisse son objectif de cours de 142 à 133 Skr.



Après le 2e trimestre, le bureau d'analyses révise à la baisse ses prévisions de ventes pour 2021/22/23 de respectivement -3%/-2%/-2%. Dans le même temps, l'analyste table sur un recul de l'EBIT de -10%/ -6%/-5%.



Credit Suisse estime en effet les potentielles pertes de parts de marché en Chine atténueront la hausse des revenus liés à la propriété intellectuelle et au dynamisme de la 5G en Amérique du Nord.



Le broker indique toutefois qu'Ericsson restesur la bonne voie pour profiter des poches de croissance de la 5G mais aussi du besoin continu de mises à niveau de la 4G, dans un contexte d'augmentation continue des transferts de données.



